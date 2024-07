Tessmann sfumato l’affare con l’Inter si apre altra pista italiana? La situazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tanner, vicinissimo all’approdo alin questa sessione estiva di calciomercato, è ora nel mirino di un’squadra di Serie A. IL PUNTO – Tanner, che in questa sessione di calciomercato è stato a un passo dal passaggio al, è ora sul taccuino di un’squadra di Serie A, ossia il Torino, in funzione di un suo possibile acquisto in estate. Il Venezia è alla ricerca di una società che possa soddisfare le sue pretese economiche in merito al valore del calciatore americano, consapevole del fatto che il classe 2001 non intenda proseguire la sua avventura in Veneto. Ma, per affondare il colpo per l’ex FC Dallas, il Torino avrà bisogno di definire un’operazione in uscita.