L’attentato al tycoon Si dimette la direttrice del Secret Service Biden | Ora cambio

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ce l’ha messa,l’ha tolta. Fonti democratiche a Capitol Hill raccontano che adelKimberley Cheatle, sotto accusa per non aver saputo evitarea Donald Trump, ha accettato dirsi solo ed esclusivamente perché lunedì sera ha ricevuto una telefonata del segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas che le ha comunicato che il presidente le chiedeva dirsi "per non ostacolare i lavori della commissione bypartisan" voluta dal congresso sul fallito attentato a Trump. "Se lei lo farà, il presidente la ringrazierà pubblicamente" avrebbe aggiunto. Pugno di ferro in guanto di velluto.