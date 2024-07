In bici per aiutare chi sta male I ‘Messaggeri della Ricerca’ stavolta partono per le Dolomiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Parte sabato 27 un nuovo tour in mountain bike verso ledei. Quattro giorni in, in scenari suggestivi dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, con lo scopo di portare un messaggio di sensibilizzazione per la lotta al cancro promuovendo la ricerca oncologica dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Il percorso de ‘I sentieri2024 vedrà Daniele Avolio e i suoi compagni partire da ‘Il sentieroVecchia Ferrovia’, da Dobbiaco, Passo Cimabanche Cortina e ritorno, per circa 68 chilometri. Il giorno dopo la carovana si sposterà lungo ‘Il Sentiero dei Laghi’ da Dobbiaco verso San Candido, Prato alla Drava, Lienz, già territorio austriaco, e ritorno per circa 92 chilometri.