Gualtieri riceve Ryan Friedkin | presentato il progetto del nuovo stadio della Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – “I vertici dell’AS, rappresentati dal vicee dalla CEO Lina Souloukou, hanno incontrato oggi il sindaco di, Roberto, per discutere i piani per ildel Club. L’incontro è stato caratterizzato da un entusiasmo condiviso per la natura innovativa dele i numerosi benefici che promette, sia per i tifosi di calcio che per tutti i cittadini di. La presentazione video delha suscitato una risposta entusiastica, mostrando la visione unica e il design moderno del. Al centro di questa visione c’è la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d’Europa, che rappresenterà una testimonianzapassione incrollabile dei sostenitori dell’AS“. E’ quanto si legge in un comunicato apparso sul sito dell’As. Foto: as