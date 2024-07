Galatasaray-Lecce oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Gli uomini guidati da mister Luca Gotti, dopo la netta e convincente vittoria ottenuta sabato scorso nei confronti del Werder Brema, tornano in campo per una nuovadi spicco internazionale, che sarà molto utile per continuare a mettere minuti nelle gambe., come seguire il match Questa volta a sfidare la compagine giallorossa ci sarà ildell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, che rappresenterà uno scoglio ancor più duro da superare per la squadra salentina.