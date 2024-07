Emergenza siccità | il Sud Italia è sfiancato In Sicilia le riserve d’acqua non bastano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – L’Meridionale, a partire dalla, è sfiancata dalla, provocata caldo torrido e dalla mancanza di pioggia. Un effetto dell’anno più caldo mai registrato sul territorio nazionale. Con temperatura di 1,47°C superiore alla media storica, leidriche residue del Meridione si stanno prosciugando e, a meno di un’inversione della tendenza meteorologica, non saranno sufficienti per tutto il periodo estivo. Laè la regione più colpita L’nelle altre regioni Le conseguenze sull’economia della regione L’allarme anche sul New York Times Laè la regione più colpita Inmanca l'acqua per l'irrigazione dei campi, ma manca anche quella nelle abitazioni.