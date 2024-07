Come stanno andando le indagini sul caso del giornalista Andrea Joly

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La vicenda dell’aggressione delde La Stampa, ormai, è nota a tutti. Nella serata di sabato 20 luglio, un gruppo di militanti di Casapound, nei pressi del circolo Asso di Bastoni a Torino, ha picchiato il cronista che stava riprendendo le azioni che si stavano svolgendo in quei momenti. In modo particolare, cori e gestualità erano stati immortalati dallo smartphone di, prima che quattro persone si avvicinassero a lui, chiedendogli se fosse appartenente al gruppo dei militanti. Una volta capito che non era così, le quattro persone lo hanno circondato e picchiato. Le immagini del pestaggio sono state successivamente diffuse sia da chi aveva assistito alla scena, sia dallo stesso(che ha mostrato le sue ferite).