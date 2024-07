VIDEO Eventi film sulle streghe e format tv… Frascadore e la nuova progettualità del Bct

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Chiacchierata a tutto tondo con Antonio, fondatore e direttore artistico del BCT – Benevento Cinema e Televisione, a quasi un mese dalla conclusione dell’ottava edizione del Festival e a pochi giorni dall’inizio della manifestazione collaterale, il BCT Music. Anche quest’anno la Manifestazione – contrassegnata da una varietà di incontri, proiezioni e masterclass – ha conseguito un grande successo, testimoniato da un vastissimo pubblico. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo, lo spettacolo “I sogni son desideri”, un omaggio alla magia della Disney, in scena lo scorso 25 giugno al Teatro Romano. Dopo l’incoraggiante esito della prima beneventana, la produzione sta lavorando affinché lo spettacolo possa circolare in tour facendo tappa in diverse città italiane, già a partire dalla fine del 2024.