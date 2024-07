Valditara in visita a Pompei | Successo del Piano Estate 950mila studenti coinvolti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) “Circa 950 mila, oltre 4.500 le scuole che hanno partecipato. Possiamo dire che ilè stato un. La scuola è punto di riferimento pere famiglie anche nei mesi estivi”. Queste le parole del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, che in serata si recherà al Parco Archeologico di, in occasione dell'edizione speciale di “Scuola Futura”. “Il, per il quale abbiamo stanziato 400 milioni di euro, a cui si aggiungono 18 milioni di euro di fondi PCTO e circa 80 milioni di euro di fondi PNRR, rappresenta un impegno concreto del nostro Ministero per garantire a tutti gliopportunità di crescita di qualità, anche al di fuori del tradizionale anno scolastico, e alle famiglie un supporto concreto durante i mesi estivi.