Morgan a processo per stalking la legale dell’ex Angelica Schiatti | Vogliamo divieto di avvicinamento

(Di martedì 23 luglio 2024) “Ci aspettiamo una misura cautelare didie di non menzione pubblica e sui social. Una misura ragionevole, volta a preservare la serenità della mia assistita e della sua famiglia. Noi non abbiamo alcuna intenzione di vietare a Castoldi di lavorare, sono scelte fatte da chi con lui aveva accordi e non possono essere addebitate alla signora”. Queste le parole dell'avvocato Maria Nirta,di, ex fidanzata di, alias Marco Castoldi, interpellata dopo la convocazione in Procura a Lecco della giovane per il procedimento peravviato nei confronti del suo ex compagno. Sul contenuto di quanto emerso durante l'incontro trae gli inquirenti, l'avvocato ha mantenuto il più stretto riserbo.