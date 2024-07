Le trattative di mercato Ufficiale il ritorno di Viti Rivas si avvicina Tira e molla con Fonseca per Colombo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Tre le facce nuove che ieri si sono viste nel ritiro azzurro di Bressanone, dove si sono allenati tutti in gruppo a parte il portiere Perisan alle prese con una distorsione alla caviglia. Due sono quelle attese dopo le vacanze post impegni con le rispettive nazionali di Stojanovic e Cacace. L’altra è quella gradita del ‘cavallo di’ Mattia. Diventato ufficialmente ieri il terzo colpo di questoestivo dell’Empoli, dopo Esposito e Vasquez. Il difensore centrale mancino, utilizzabile all’occorrenza anche come terzino sinistro, è tornato al Castellani-Computer Gross Arena con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro dal Nizza, che due estati fa lo aveva acquistato per circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.