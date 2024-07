La FIFPro e le European League presentano un reclamo contro la Fifa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 - All'interno di un calendario già saturo di eventi, la nuova formula del Mondiale per Club, che prenderà il via questa estate, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Nonostante le numerose critiche piovute addosso al presidente dellaGianni Infantino, il numero uno del calcio ha deciso di andare avanti per la sua strada. Un percorso che però non sta bene al sindacato internazionale dei calciatori, la, e all'unione delle Leghe Europee (os). A giugno i due organismi avevano minacciato azioni legali nei confronti della, ma visto che nulla è cambiato le promesse sono diventate realtà.