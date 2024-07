Istituto Pettini focus sui tempi Presentata un’interrogazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) È il tallone d’Achille dell’amministrazione comunale. Scuola, anni di ritardo, generazioni di scolari passati dalla scuola cantiere, generazioni di genitori imbufaliti. I lavori di sistemazione della scuola erano inseriti nel bando periferie (governo Renzi) e sono iniziati nell’estate 2019. Un costo totale di circa 5 milioni di euro; ma il cronoprogramma condiviso con lo Stato e a cui era collegato l’ingente finanziamento, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 3 agosto 2020 e così, ovviamente, non è stato. Quattro anni di attesa,ridefiniti ogni volta, proteste infinite. Il progetto prevedeva il raddoppio della struttura, diventata troppo angusta per ospitare la popolazione scolastica, viste le urbanizzazioni di nuova realizzazione a Badia a Settimo. Ma la scuola è ancora praticamente un cantiere. Nessuno in comune azzarda previsioni di consegna.