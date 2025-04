.com - Miley Cyrus pubblica oggi il nuovo brano End of the World con il videoclip

End of theè ilsingolo di, estratto dall’attesoalbum di inediti Something Beatiful, fuoricon ilDa venerdì 4 aprile è in radio e in digitale End of the, ilsingolo di, estratto dall’attesissimoalbum di inediti Something Beatiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio, disponibile in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).Ilè semplice ma d’impatto e, ispirandosi alla sua performance ai Grammy Awards dell’anno scorso, mostranel suo elemento, ovvero sul palco con il microfono in mano mentre indossa un abito originale Mugler creato da Casey Cadwallader.