Mostra personale di Domenico Silvestri allo Spazio Thetis Venezia

ospita, a partire dal 10 aprile, ladi, un artista che con la sua pittura indaga le fratture dell’epoca contemporanea, tra perdita di riferimenti e il crescente distacco tra individuo e realtà. Il progetto espositivo raccoglie una selezione di opere che affrontano il tema della crisi dei fondamenti, intesa non solo in senso epistemologico o scientifico, ma anche sociale e culturale.La pittura disi fa portavoce di un’umanità sempre più isolata, prigioniera di un presente dilatato e incapace di immaginare un futuro condiviso. Le sue figure, statiche e sospese in ambienti geometrici e surreali, traducono in immagini il disorientamento esistenziale del nostro tempo, evocando la solitudine imposta da una società iperconnessa, dove la comunicazione mediata dalla tecnologia sostituisce il contatto autentico.