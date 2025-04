Assolto medico dell' ospedale di Corleone | era stato accusato di aver abusato di due giovani pazienti

Assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di due giovani pazienti. Protagonista di questa storia un medico dell'ospedale dei Bianchi di Corleone, scagionato nel processo in abbreviato celebrato dal Gup di Termini Imerese, Gregorio Balsamo. L'uomo, che ha 52. Palermotoday.it - Assolto medico dell'ospedale di Corleone: era stato accusato di aver abusato di due giovani pazienti Leggi su Palermotoday.it Sospeso per un anno e poidall'accusa di violenza sessuale nei confronti di due. Protagonista di questa storia undei Bianchi di, scagionato nel processo in abbreviato celebrato dal Gup di Termini Imerese, Gregorio Balsamo. L'uomo, che ha 52.

