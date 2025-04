Lapresse.it - Tunisia, povertà e disoccupazione: lumache sulle tavole al posto della carne rossa

Nellacentrale, un numero crescente di giovani disoccupati sta cercando un nuovo modo per guadagnarsi da vivere, raccogliendodalle rocce e dalle foglie e mettendole in grandi sacchi di plastica per portarle al mercato locale e venderle. Sempre più persone le stanno comprando, poiché il prezzo dei generi alimentari di base rimane alto e fuori dalla portata di molte famiglie.Piatto ricco di proteine e di ferroSecondo una ricerca pubblicata l’anno scorso sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences, inlevengono consumate da più di sette millenni. Considerate oggi per lo più una prelibatezza da bistrot, stanno nuovamente guadagnando terreno nel Paese come cibo alternativo alla, un sostituto ricco di proteine che si abbina perfettamente a sale, spezie e condimenti decisi.