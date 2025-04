Beautiful Anticipazioni Americane | Electra affronta Luna e firma la sua condanna a morte?

Nelle puntate Americane di Beautiful, Electra Forrester (nipote di Eric) ha deciso di affrontare Luna dopo aver saputo che ha cercato di sedurre Will. La giovane ha avvertito la Nozawa di stare lontana dal suo fidanzato ma così facendo non avrà scatenato l'ira malefica dell'assassina? Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

