Rita De Crescenzo, l'influencer si candida in politica? "Lo farei subito, io in Senato come Cicciolina e Moana Pozzi"

Depotrebbe entrare innapoletana parteciperà alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo, ma il suo coinvolgimento resta un’incognita. A sollevare dubbi è stata lei stessa con un enigmatico annuncio sui social: «Non posso ancora dirlo, lo svelerò in tv».Leggi anche: Manifestazione M5S contro le armi, ci sarà ancheDe: “Tutto gratis, non si caccia una lira”e l’ipotesituraL’idea di una possibiletura è emersa in un’intervista al Corriere della Sera, in cui Deha dichiarato: «Voglio andare alhanno fatto tante influencer,. Grazie a Maria Rosaria Boccia, che mi sta dando tanti buoni consigli, ci andrò». Alla domanda su una suatura immediata, ha risposto senza esitazioni: «Se me lo chiedessero, lo».