Il compleanno alternativo di un 13enne | “Niente regali voglio dare da mangiare ai senzatetto”

Per il suo tredicesimoil giovane Jayden ha rinunciato aidiper poter cucinare e distribuire pasti ai senzatetto. Con i risparmi accumulati ha preparato cibo per 50 persone e il suo gesto, raccontato dalla madre su TikTok, è diventato fonte d'ispirazione per molti frequentatori dei social.