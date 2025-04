Quotidiano.net - Antonio Tajani presenta risoluzione per la competitività dell'Europa al Congresso Ppe di Valencia

Un patto 'per la' dare al prossimodel Ppe in programma aper il prossimo 30 aprile. E' questo l'obiettivoche domani il leader di FI e ministro degli Esteripresenterà al Consiglio nazionale del suo partito in programma a Roma. Il testo - di cui si è presa visione - è articolato in sette punti: 1) Una politica industriale europea che rafforzi il settore manifatturiero e stimoli la produttività; 2) Promuovere e proteggere le nostre esportazioni; 3) Uno shock per la semplificazione; 4) Ridurre il costo'energia pulita; 5) Liberare le nostre catene di approvvigionamento dalle eccessive dipendenze; 6) Colmare la carenza di investimenti; 7) Attrarre, sviluppare e mantenere i migliori talenti. "Il mercato unico - si legge nel testo - è la nostra principale ricchezza, lo approfondiremo e ridurremo gli ostacoli che impediscono di realizzare appieno il suo potenziale, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, continuando nel contempo a costruire un autentico mercato unico digitale.