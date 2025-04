Cultweb.it - Chi è Laura Loomer, la donna che ha spinto Trump a licenziare il capo della National Security Agency

Leggi su Cultweb.it

Un altro terremoto sta sconvolgendo ora i verticisicurezza americana. Nelle scorse ore, il presidente americano Donaldha licenziato i vertici, Timothy Haugh e la sua vice Wendy Noble ealtri quattro alti funzionari, dopo l’incontro con. Chi è questacosì potente?è una figura controversa dell’ultradestra americana. Ex reporter per media conservatori come Project Veritas e The Rebel Media, è diventata nota per le sue azioni provocatorie e la diffusione di teorie del complotto. Islamofoba e antisemita, nonostante le sue origini ebraiche,è stata bannata da numerose piattaforme social per incitamento all’odio.?Nata a Tucson il 21 maggio del 1993, cresce in Florida. Di sé ha sempre detto di essere stata presa di mira per il suo orientamento politico conservatore, per questo, in giovane età, si iscrive alla cattolica Barry University, dove si laurea nel 2015 in giornalismo radiotelevisivo.