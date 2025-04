UeD l’ex Cavaliere Mauro Donà ha avuto un figlio | Benvenuto Gabriele

Mauro Donà, noto ex Cavaliere di Uomini e Donne. L'annuncio è arrivato dai social: Mauro è diventato papà! La compagna Emily, 23 anni più giovane, ha condiviso la gioia della nascita del piccolo Gabriele su Instagram. "10 marzo, ore 23:18: sei arrivato tu a sconvolgere la nostra vita. Benvenuto, Gabriele", ha scritto la neo mamma, accompagnando il messaggio con tenere immagini del neonato.Amore senza confini: la coppia, già nota per un video virale su TikTok, ha vissuto la gravidanza sotto gli occhi dei follower. Ora, il piccolo è tra le loro braccia. "Gabriele, 12 giorni di sorrisi e mai pianti", ha aggiunto Emily, raccogliendo una pioggia di cuoricini e congratulazioni dai fan.Chi è Emily Mazzucco?Emily Mazzucco, la compagna di Mauro, è salita alla ribalta per la relazione con l'ex partecipante di Temptation Island.

