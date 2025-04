Bayern Monaco Inter bavaresi in piena emergenza | Kompany chiama 7 giovanissimi! Ecco chi sono

Bayern Monaco Inter, bavaresi in piena emergenza: Kompany chiama 7 giovanissimi! Ecco chi sono e in che ruoli giocanoSi avvicina il giorno di Bayern Monaco Inter, la gara d'andata dei Quarti di Finale di Champions League. Le due squadre arrivano con una lunga lista di infortunati, ma tra le due il club ad essere maggiormente in emergenza pare essere il Bayern Monaco. Le assenze riguardano principalmente il reparto arretrato. Come spiega Calciomercato.com, negli ultimi giorni l'allenatore dei tedeschi, Vincent Kompany, ha fatto allenare assieme alla prima squadra ben 7 giovanissimi, i quali potrebbero avere una chance già in campionato contro l'Augsburg e magari anche contro i nerazzurri.Bayern Monaco Inter – «Allarme rosso in casa Bayern Monaco: troppi infortuni, soprattutto in difesa.

