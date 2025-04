Dazi altra giornata nera delle borse europee | crolla Milano

giornata nera del 3 aprile, le borse europee continuano a risentire delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti, con Milano che ha registrato le perdite più consistenti all'apertura: il Ftse Mib ha segnato un calo dell'1,27 per cento a 36.598 punti. Anche Parigi (-0,7 per cento) e Madrid (-1,1 per cento) partono in negativo. Piazza Affari è peggiorata ulteriormente nel corso della seduta, con il Ftse Mib che è sceso del 2,66 per cento, trainato dalle banche. Tra i titoli più penalizzati figurano Unicredit (-4,92 per cento), Intesa (-4 per cento), Bper (-5,33 per cento), Popolare di Sondrio (-5,07 per cento) e Mediobanca (-4,28 per cento), Mps ha ceduto il 6,27 per cento. Una situazione che ha portato Kristalina Georgieva, direttrice del Fmi, a definire i Dazi trumpiani «un rischio significativo alle prospettive globali in un momento di crescita lenta».

