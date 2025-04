Thesocialpost.it - Come sta Vittorio Sgarbi? Parla la figlia Evelina: “Papà è stabile, situazione pesante. Non lo vedo da una settimana, non sono benvoluta in ospedale”

è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa della sua grave depressione. Le sue condizionidefinite “stabili”, ma resta la necessità dell’alimentazione artificiale. A fornire aggiornamenti è stata la, ospite nel programma di Caterina Balivo, “La Volta Buona”.Leggi anche:, il dolore di Morgan: “Ha rinunciato a lottare”Il difficile rapporto con l’entourage del padreha ammesso di non essere più andata a trovare il padre dalla scorsaa causa di un “clima” che si sarebbe creato attorno a lui. “Nondalla scorsa, laè difficile sia persta lui che per tutto l’insieme che c’è intorno. Non dicono apertamente che non, ma di fatto mi ci fanno sentire”, ha spiegato con voce rotta dall’emozione.