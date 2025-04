Anteprima24.it - L’Accademia di Santa Sofia presenta “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” di Franz Joseph Haydn

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 5 aprile alle ore 20:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, l’Orchestra da Camera Accademia dipresenterà un evento musicale di straordinaria intensità: il concerto “Ledi”, capolavoro di. L’esecuzione sarà arricchita dalla voce recitante di Mariarosaria Passante, che guiderà il pubblico in un percorso di riflessione e spiritualità. Per questa speciale occasione, il testo che accompagnerà le musiche è stato elaborato dal direttore artistico Filippo Zigante, liberamente tratto dai Vangeli. L’evento si inserisce nell’ambito della Stagione Artistica 2024/2025 deldi, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.