Bangkok padre salta tra i due grattacieli durante il terremoto

grattacieli al 50° piano di un complesso residenziale di Bangkok per raggiungere sua moglie e sua figlia durante il violento terremoto che ha colpito il Myanmar il 28 marzo.Kwon si trovava al 52° piano quando la scossa di magnitudo 7.7 ha fatto tremare la regione. Sua moglie e la loro giovane figlia erano nell’edificio adiacente, collegato da una passerella sospesa al 50° piano, danneggiata dal sisma. In un video diventato virale, Kwon viene ripreso mentre salta tra i due palazzi per raggiungere la famiglia, nonostante le oscillazioni degli edifici.Arrivato dall’altra parte, ha scoperto che moglie e figlia erano già riuscite a evacuare. Ha quindi percorso oltre 40 piani per riunirsi con loro. Panorama.it - Bangkok, padre salta tra i due grattacieli durante il terremoto Leggi su Panorama.it Un uomo sudcoreano, Kwon Young-jun, è diventato virale dopo aver compiuto un salto tra dueal 50° piano di un complesso residenziale diper raggiungere sua moglie e sua figliail violentoche ha colpito il Myanmar il 28 marzo.Kwon si trovava al 52° piano quando la scossa di magnitudo 7.7 ha fatto tremare la regione. Sua moglie e la loro giovane figlia erano nell’edificio adiacente, collegato da una passerella sospesa al 50° piano, danneggiata dal sisma. In un video diventato virale, Kwon viene ripreso mentretra i due palazzi per raggiungere la famiglia, nonostante le oscillazioni degli edifici.Arrivato dall’altra parte, ha scoperto che moglie e figlia erano già riuscite a evacuare. Ha quindi percorso oltre 40 piani per riunirsi con loro.

Bangkok, padre salta tra i due grattacieli durante il terremoto. Il messaggio di Papa Francesco nell'Angelus sulla guarigione: come sta il Pontefice, l'aggiornamento lo dà lui. Salta il bollettino di Papa Francesco del venerdì, perché gli aggiornamenti riprenderanno da sabato 8 marzo. Il bollettino del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco: niente maschera per l'ossigeno né febbre. Papa Francesco e l'insufficienza respiratoria acuta, cos'è e perché è stata necessaria la broncoscopia. Come sta Papa Francesco e i timori dei cardinali, è l'ora più buia: condizioni di Bergoglio, cosa è filtrato. Ne parlano su altre fonti

Il video dell’uomo che salta tra due grattacieli per salvare la famiglia durante il terremoto a Bangkok - Durante il terremoto in Thailandia, un uomo salta tra grattacieli per salvare la famiglia intrappolata. Tutti salvi. (blitzquotidiano.it)