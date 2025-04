Panorama.it - Si rifiuta di combattere contro l’avversaria transgender: schermitrice squalificata

Durante il torneo di scherma Cherry Blossom Open all’Università del Maryland, lastatunitense Stephanie Turner è stataper essersita di affrontare un’avversaria. Dopo essersi inginocchiata in segno di protesta e aver lasciato la pedana, Turner ha dichiarato: «Sono una donna, lui è un uomo e questo è un torneo femminile». Il gesto, premeditato e pensato per attirare l’attenzione mediatica, ha sollevato un ampio dibattito. La Federazione USA di scherma ha preso le distanze, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e del principio di inclusività, precisando che la squalifica non era legata alle opinioni espresse, ma al rifiuto di gareggiareun avversario considerato idoneo secondo il regolamento internazionale.