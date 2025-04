Lavori di ripavimentazione sull’Appia disagi e ritardi per gli automobilisti

disagi nelle prime ore del mattino per gli utenti della statale 7 Appia nel tratto tra il bivio di Apollosa e la zona Epitaffio. A causa dei Lavori di ripavimentazione della nevralgica strada di collegamento tra il capoluogo sannita e la Valle Caudina la sede stradale è occupata da numerose macchine operatrici e da operai con il traffico che si svolge a senso unico alternato per circa 200 metri. Ne è derivato un vero caos con file abnormi, mezzi incolonnati, tempi di percorrenza dilatati e naturalmente utenti imbufaliti. In molti si sono chiesti perché questi Lavori di rifacimento del manto stradale, peraltro assolutamente necessario, non siano stati programmati nelle ore notturne quando il traffico è ovviamente meno intenso rispetto ad un orario di punta.

