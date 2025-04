Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter che non avrebbe una rosa extra-large

Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”.Libero difende Inzaghi: non si dica che l’Inter ha una rosa ampiaScrive così il quotidiano:“Inter-rotta eppure viva. Roba di cui essere fieri, infatti Simone Inzaghi lo è. Nonostante tutti i problemi è ancora in corsa in tre competizioni, e non si dica che ha a disposizione una rosa extralarge: due per ruolo più i portieri, 25 giocatori in totale, uno in meno rispetto a come era partito per via di un lieve sfoltimento a gennaio (fuori Buchanan e Palacios, dentro Zalewski). Ilnapolista.it - Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” Leggi su Ilnapolista.it L’edizione odierna disi sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “non ha potuto fare l’”.: non si dica che l’Inter ha unaampiaScrive così il quotidiano:“Inter-rotta eppure viva. Roba di cui essere fieri, infatti Simonelo è. Nonostante tutti i problemi è ancora in corsa in tre competizioni, e non si dica che ha a disposizione una: due per ruolo più i portieri, 25 giocatori in totale, uno in meno rispetto a come era partito per via di un lieve sfoltimento a gennaio (fuori Buchanan e Palacios, dentro Zalewski).

Libero contro Inzaghi: "Bastoni ha ragione a infuriarsi per la sostituzione" - (fcinter1908) Simone Inzaghi sostituisce spesso il suo numero novantacinque, anche in partite cruciali: svelato il motivo dietro le scelte Nonostante non sia più l'Inter schiaccia sassi della ... (informazione.it)

Cesari difende Inzaghi: “Chiffi poteva evitare l’espulsione” - Successo numero 20 in stagione per la squadra di Simone Inzaghi: espulso alla fine per proteste: ora i nerazzurri sono a +6 sul Napoli, in attesa della sfida tra i partenopei e il Milan di questa ... (informazione.it)

Difende a spada tratta Simone Inzaghi, poi critica il club per il calciomercato - Il noto giornalista difende a spada ... sono stato tra i più severi, ora gli riconosco 5000 meriti: ha scoperto Calhanoglu regista, Thuram non è mai stato questo.” A ciò il giornalista ha aggiunto: ... (spaziointer.it)