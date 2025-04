Frode fiscale e usura | la Finanza confisca auto di lusso immobili e conti per 16 milioni

Frode fiscale, riciclaggio ed autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, trasferimento fraudolento di valori, associazione a delinquere, reati fallimentari, falsità ideologica. Sono questi i reati che hanno portato la Guardia di Finanza di Rimini a confiscare a cinque persone, condannate in via definitiva per gravi reati economico-finanziari, beni per 1,6 milioni di euro. L'esecuzione della confisca è nata a seguito di due diverse sentenze del tribunale, al termine delle indagine condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria che hanno consentito di smantellare due distinti sistemi illeciti ramificati sul territorio riminese. La maxi Frode Nel primo caso, un imprenditore nel settore turistico aveva messo in piedi una maxi-Frode accumulando milioni di debiti fiscali e previdenziali.

