Mister Movie | Elio Pixar | Anticipazioni dal CinemaCon! Novità sul film d’animazione 2025

Eri presente ale non vedevi l'ora di scoprire le prime immagini di, il nuovoin uscita nel? Anche se non sono state rilasciate online, ti porto nel vivo della presentazione!Rapito dagli Alieni: Un'Avventura Spaziale IniziaPreparati perché, il protagonista undicenne, si ritrova improvvisamente catapultato in un'avventura incredibile: viene rapito dagli alieni! Ma non finisce qui, perché questi extraterrestri lo scambiano per l'ambasciatore del pianeta Terra. Un piccolo robot fluttuante lo accoglie a bordo dell'astronave e gli offre una bevanda speciale della "communi-verse", una comunità che unisce le menti più brillanti dell'universo. Sembra proprio che questa bevanda sia un must tra le creature interstellari! Tra Computer Sapientoni e Amicizie Intergalattiche, incuriosito, viene condotto attraverso la comunità aliena e incontra nuovi, bizzarri personaggi.