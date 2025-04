Morti 3 giovani in fabbrica di fuochi a Ercolano | arrestate due persone

Ercolano, trasformata abusivamente in fabbrica di fuochi d’artificio. Nell’incidente persero la vita tre giovani: due gemelle di 26 anni e un ragazzo di appena 18 anni.Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito a San Giuseppe Vesuviano un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.I due indagati sono accusati di una serie di reati gravi, legati alla produzione e alla detenzione illecita di materiale esplosivo. Secondo gli inquirenti, l’edificio esploso era stato adibito senza alcuna autorizzazione a luogo di fabbricazione e stoccaggio di fuochi, in spregio a ogni normativa sulla sicurezza. Thesocialpost.it - Morti 3 giovani in fabbrica di fuochi a Ercolano: arrestate due persone Leggi su Thesocialpost.it Sono scattati all’alba gli arresti per l’esplosione che lo scorso 18 novembre ha distrutto una abitazione in via Patacca a, trasformata abusivamente indid’artificio. Nell’incidente persero la vita tre: due gemelle di 26 anni e un ragazzo di appena 18 anni.Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i carabinieri della Tenenza dihanno eseguito a San Giuseppe Vesuviano un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.I due indagati sono accusati di una serie di reati gravi, legati alla produzione e alla detenzione illecita di materiale esplosivo. Secondo gli inquirenti, l’edificio esploso era stato adibito senza alcuna autorizzazione a luogo dizione e stoccaggio di, in spregio a ogni normativa sulla sicurezza.

