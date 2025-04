Nel 2025 stop per lavori alla linea ferroviaria sperimentale Villa Opicina-Fiume

TRIESTE - Il collegamento ferroviario sperimentale diretto tra Villa Opicina e Fiume/Rijeka, svoltosi dal 24 aprile al 30 settembre 2024 dello scorso anno, non sarà riproposto nel 2025 a causa di lavori di ammodernamento della rete ferroviaria interessata dal servizio.

