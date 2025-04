Caos al Marsiglia | scontro tra De Zerbi e i giocatori spogliatoio spaccato

Marsiglia, l'allenatore De Zerbi a muso duro con i calciatori: atmosfera pesantissima, finale di stagione in salita

Con la stagione calcistica che si avvicina alla conclusione, ogni gara diventa fondamentale e i margini di errore si riducono, per tutte le squadre. Inevitabile che salga la tensione, che però può anche arrivare a superare i livelli di guardia. Come sta accadendo al Marsiglia tra Roberto De Zerbi e il suo gruppo.

Il tecnico, in Ligue 1, sta vivendo una stagione di alto profilo, anche se le polemiche di vario genere finora non sono mancate. E dopo gli sfoghi dell'allenatore contro la disparità con il Psg e il comportamento della classe arbitrale, adesso, è il momento dello scontro con i calciatori.

