Guerra per il controllo del narcotraffico | in manette uomo del clan

clan camorristici.In particolare, l'indagato avrebbe portato con sé una pistola calibro 7,65 in un contesto di criminalità. Napolitoday.it - Guerra per il controllo del narcotraffico: in manette uomo del clan Leggi su Napolitoday.it La polizia ha tratto in arresto una persona accusata di detenzione e porto di arma comune da sparo, con le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolarecamorristici.In particolare, l'indagato avrebbe portato con sé una pistola calibro 7,65 in un contesto di criminalità.

