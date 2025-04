Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi: cosa succede con Anguissa e Meret

Ildelporterà a focalizzarsi anche sui: le ultimissime sulle situazioni di Franke AlexIldelnon è solo una questione di acquisti stellari. Quest’anno porterà il club a focalizzarsi anche sui, con le situazioni di Franke Alexche tengono banco. Tra intoppi, promesse e dettagli da limare, la dirigenza azzurra è al lavoro per blindare due pilastri della squadra.Si sa, con De Laurentiis non si scherza sui contratti, ma Giovanni Manna sembra pronto a mediare per tenere tutti contenti. E mentre lo scudetto è ancora in ballo, le trattative per il futuro scaldano già gli animi dei tifosi.Rinnovo: tra intoppi e promesse di MannaCon Frank, le cose non filano lisce. Ilha già esercitato da tempo l’opzione unilaterale per rinnovare il contratto del centrocampista camerunense fino al 2027, ma i suoi procuratori non ci stanno.