Thesocialpost.it - Allarme nei supermercati: tre bambini in ospedale per pane al cioccolato

Leggi su Thesocialpost.it

Tresono finiti indopo aver mangiato un prodotto acquistato in un supermercato locale. Questo episodio ha destato grande preoccupazione tra le famiglie coinvolte, che ora chiedono controlli più severi su tutta la filiera produttiva per evitare che simili incidenti possano ripetersi.alimentare a Spinea: treinUn pomeriggio sereno tra amici si è trasformato in un incubo per tre famiglie di Spinea, provincia di Venezia. Tresono stati portati al pronto soccorso dopo aver consumato delalcomprato in un supermercato locale. Questo caso, riportato dai giornali locali, ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e ha messo sotto osservazione la filiera produttiva. Cosa conteneva ilalche ha causato il ricovero dei? La scoperta della madre e la corsa inA lanciare l’è stata una madre che aveva acquistato i panini dolci per il figlio e due amichetti.