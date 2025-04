Ilgiorno.it - Il Kinder Sorpresa Design Studio al Fuorisalone 2025: un viaggio tra le creazioni dell’ovetto più amato al mondo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 4 aprile– In occasione della MilanoWeek, da giovedì 10 a sabato 12 aprile, in via Novi 2, nel quartiere Tortona a Milano, apre al pubblico il “”, uno spazio esperienziale unico nel suo genere. Unimmersivo neldelle iconiche sorprese degli ovetti, dove i visitatori potranno scoprire, stupirsi e trasformarsi. Grazie a un photo booth innovativo, ogni ospite potrà sperimentare l’emozione di trasformare sé stesso in una. Un’esperienza unica, che unisce tecnologia, creatività e divertimento per trasportare il pubblico dentro l’universo magico delle sorpresepiùal. All’interno dello spazio,accompagna i visitatori in unalla scoperta del dietro le quinte della creazione delle sorprese: dall’idea alla realizzazione finale, ripercorrendo la storia di un’icona nata nel 1974 e in continua evoluzione.