Attacco dei droni russi a Kharkiv | cinque vittime confermate

Sale ail bilancio delledell'dei. Lo ha riferito Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione ucraina, in un messaggio su Telegram rilanciato da Ukrinform. "Il numero delledell'nemico asta aumentando. Un uomo di 88 anni, che era stato ricoverato in ospedale in condizioni estremamente critiche, è morto. Finora,persone sono morte e 32 sono rimaste ferite", ha dichiarato. Quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di un edificio di due piani.