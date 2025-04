Un turista statunitense ha provato a mettersi in contatto con la tribù di North Sentinel isolata da millenni

Un turista statunitense di nome Mykhailo Polyakov è finito in manette dopo aver tentato di mettersi in contatto con una tribù che vive isolata sull'isola di North Sentinel, nell'Oceano Indiano. Da quando, nel 1956, l'atollo è stato dichiarato riserva tribale protetta, visitarla è considerato illegale. In questo modo, si sta tentando di preservare lo stile di vita della sua popolazione che da millenni non ha rapporti con il mondo esterno e, di conseguenza, non ha sviluppato alcuna forma di immunità alle malattie che una persona esterna potrebbe trasmettere. Polyakov ha viaggiato su un gommone, arrivando a destinazione dopo diverse ore. Ha poi usato un fischietto, con la speranza di attirare l'attenzione della tribù, ma nessuno si è palesato. Dopo vari tentativi, l'uomo ha preferito desistere e, dopo aver lasciato sulla spiaggia una lattina di Coca-Cola Zero, ha fatto dietrofront.

