Iltempo.it - Arriva "Moneta": l'inserto ogni sabato con Il Tempo per capire l'economia

Esce domani -5 aprile - il primo numero di «», il nuovo settimanale dedicato a Pmi, innovazione, gestione del risparmio e mercati finanziari, in edicolacon Il Giornale, Libero e Il. L'sta cambiando paradigmi, i punti di vista tradizionali non bastano più a spiegare vicende finanziarie sempre più articolate e interconnesse, mentre l'informazione economica sta vivendo una profonda evoluzione che però non riduce l'autorevolezza, anzi in un certo senso la esalta, della carta stampata. In tale contesto, «» vuole essere uno strumento utile per comprendere meglio i mercati e magari anticipare le tendenze aiutando i suoi lettori a prendere decisioni più consapevoli sulla destinazione dei propri risparmi. Diretto da Osvaldo De Paolini, decano dei giornalisti economici italiani, il settimanale sarà disponibile in formato cartaceo e in versione digitale, offrendo aggiornamenti costanti in modo da creare un ecosistema informativo integrato, con breaking news e analisi settoriali.