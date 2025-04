Frosinonetoday.it - Operazione di Polizia a Isola del Liri: arresti domiciliari per un commercialista, obbligo di dimora per il figlio

Leggi su Frosinonetoday.it

Dalle prime ore di questa mattina, 4 aprile, un’diè in corso nel cuore della città delle cascate. Diversi agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Commissariato di Sora hanno fatto irruzione in città per eseguire un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale.