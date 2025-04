Marinauto inaugura il nuovo showroom MG Motor a Nettuno.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 aprile 2025 –, nome di riferimento nel settore automobilistico, ha annunciato l’zione del suoMG. L’evento, previsto per sabato 12 aprile 2025, rappresenta un’importante pietra miliare per l’azienda e per la comunità locale. La cerimonia di apertura sarà un’occasione per celebrare l’espansione e l’innovazione nel settore automobilistico, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e l’opportunità di scoprire le ultime novità di MG.Festeggiare insiemeL’zione delMGsi terrà sabato 12 aprile 2025, con due fasce orarie: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00. L’evento sarà caratterizzato da un brindisi con torta alle 18:00, un momento di convivialità per festeggiare insieme.invita tutti gli appassionati di automobili e la comunità locale a partecipare a questa giornata speciale.