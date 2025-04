I dazi di Trump colpiscono il Grana Padano | Aumentano i formaggi italiani contraffatti

Grana Padano Dop, con 215mila forme esportate e un incremento del 10,53% rispetto al 2023. Ma l’introduzione dei nuovi dazi voluti dal presidente Trump, che comportano un aumento del 20% sul prezzo del formaggio, rischia di compromettere seriamente sia la crescita già raggiunta sia le prospettive future dell’export verso gli Usa. È quanto emerge dall’analisi del Consorzio di Tutela del Grana Padano, che riunisce 142 aziende del settore.A quanto Aumentano i prezzi“Finora, su ogni forma di Grana Padano esportata negli Stati Uniti era applicato un dazio pari al 15% del valore fatturato per circa 2,40 euro al kg – spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio –. Con l’aumento del 20%, il prelievo allo sbarco in Usa salirà a quasi 6 euro al kg al consumo che si amplificheranno ulteriormente, con inevitabili conseguenze sui prezzi americani”. Quifinanza.it - I dazi di Trump colpiscono il Grana Padano: “Aumentano i formaggi italiani contraffatti” Leggi su Quifinanza.it Gli Stati Uniti si sono confermati nel 2024 come il terzo mercato di riferimento per ilDop, con 215mila forme esportate e un incremento del 10,53% rispetto al 2023. Ma l’introduzione dei nuovivoluti dal presidente, che comportano un aumento del 20% sul prezzo delo, rischia di compromettere seriamente sia la crescita già raggiunta sia le prospettive future dell’export verso gli Usa. È quanto emerge dall’analisi del Consorzio di Tutela del, che riunisce 142 aziende del settore.A quantoi prezzi“Finora, su ogni forma diesportata negli Stati Uniti era applicato uno pari al 15% del valore fatturato per circa 2,40 euro al kg – spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio –. Con l’aumento del 20%, il prelievo allo sbarco in Usa salirà a quasi 6 euro al kg al consumo che si amplificheranno ulteriormente, con inevitabili conseguenze sui prezzi americani”.

