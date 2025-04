361magazine.com - Sara Campanella al suo aggressore: «Non voglio nulla con te»

Leggi su 361magazine.com

Le parole della studentessa di 22 anniè solo l’ultima vittima di femminicidio. È stata uccisa lunedì dal suo stalker, uno studente e compagno di corso che la perseguitava da due anni.Mattino 4 ha così mandato le parole che laaveva detto al suo, Stefano Argentino qualche tempo fa. Parole registrate e mandate alle amiche. «Non ho tempo da perdere. Noncon te. Spero, ora, dopo un anno, di essere stata chiara».E poi: «L’ultima volta ti ho detto: lasciami in pace. Cosa hai capito tu?» – e lui – «Non me l’hai detto».«E poi è passata tutta l’estate. Ora te lo ridico, se mi puoi lasciare in pace, tu torni a casa tua e io continuo per la mia strada. O mi devi seguire in questo modo?. Perché fai così? Cosa speri di ottenere?».Il ragazzo ha un tono apparentemente remissivo e tranquillo che non poteva far presagire la sua premeditazione.