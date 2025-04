Frosinonetoday.it - Notte di paura in via T. Landolfi, a fuoco un escavatore ed un rullo compressore

Leggi su Frosinonetoday.it

diall'interno di una ditta in via Tommasoa Frosinone. Verso l'una e trenta dellascorsa all'interno di un cantiere hanno preso, per cause ancora da accertare, due mezzi meccanici che sono andati quasi completamente distrutti.In pratica, l'incendio molto.