Elodie pubblica il singolo Mi ami mi odi, che anticipa l'omonimo album

oggi il brano Mi ami mi odi, prodotto da Dardust, e cheha annunciato Mi ami mi odi, il nuovo attesissimoin arrivo venerdì 2 maggio e già disponibile in pre-order nei formati CD con poster autografato in edizioni esclusive con artwork alternativi, CD standard, vinile autografato e vinile standard. Adre il nuovo disco sarà ilinedito Mi Ami Mi Odi, da oggi venerdì 4 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, ci mostra una delle quattro versioni di, Erotica.incarna la sensualità in una coreografia intensa, avvolta da un gioco di luci bianche e verdi che evocano l’atmosfera ipnotica del club. Elemento centrale del video è una croce, la stessa presente nelle cover, che diventa il palcoscenico su cuie le ballerine danno vita a un’esibizione erotica e anche provocatoria, fino a creare un’unica entità in movimento.