Femminicidi | protesta rumorosa a Firenze \ VIDEO

protesta rumorosa ieri a Firenze dopo gli omicidi di due ventenni a Roma e Messina. La protesta è stata organizzata in poche ore dal movimento NonUnaDiMenoFirenze e ha visto sfilare centinaia di manifestanti per chiedere che non si ripetano più delitti come quelli di Ilaria Sula e Sara Campanella.

